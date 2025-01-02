الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى سوريا في 7 كانون الثاني

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنّها ستستأنف اعتبارًا من السابع من كانون الثاني، رحلاتها إلى دمشق التي توقفت قبل زهاء 13 عامًا عقب اندلاع النزاع في سوريا.



وقالت الناقلة الوطنية لدولة قطر في بيان إنها "ستشغل ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دمشق ابتداءً من 7 كانون الثاني 2025"، في خطوة اعتبرت أنّها "تمثّل علامة فارقة في إعادة ربط المنطقة"، وستأتي بعد قرابة شهر من سقوط حكم الرئيس بشار الأسد.