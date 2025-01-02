إف بي آي: منفّذ عملية الدهس في نيو أورلينز تصرّف بمفرده

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" الخميس أن منفذ عملية الدهس في نيو أورلينز التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل الأربعاء، تصرف بشكل منفرد.



وقال المسؤول في "إف بي آي" كريستوفر رايا خلال مؤتمر صحافي "لا نعتقد في هذه المرحلة أن أي شخص آخر متورط في هذا الهجوم، سوى شمس الدين جبار"، المشتبه به الذي قُتل.

