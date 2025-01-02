بن فرحان يستعرض مستجدات الوضع مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم الخميس، وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.



وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الوضع الراهن في سوريا والجهود المبذولة بشأنها، حيث جدد سموه موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.



وناقش الجانبان، سبل دعم كل ما يساهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها الشقيق، بالإضافة إلى التطرق للعديد من المواضيع الرامية إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وعودتها لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.



حضر الاستقبال، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، والسفير فيصل المجفل.