اف بي آي: حصيلة قتلى هجوم نيو أورلينز 15 شخصا بمن فيهم المشتبه به

أوضح مكتب التحقيقات الفدرالي في الولايات المتحدة (اف بي آي) الخميس أن الحصيلة التي أعلنتها السلطات لقتلى عملية الدهس المنفّذة ليل الأربعاء في نيو أورلينز بواقع 15 قتيلا، تشمل المشتبه به أيضا.



وكانت السلطات قد أعلنت عن هذه الحصيلة من دون أن توضّح أنها تشمل المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.



وقال المسؤول في الاف بي آي الفدرالية كريستوفر رايا خلال إحاطة إعلامية "سقط 14 قتيلا والمهاجم نفسه، أي 15 قتيلا في المجموع".

