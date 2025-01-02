نتنياهو وافق على إرسال وفد إلى الدوحة

وافق رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو على إرسال وفد إلى الدوحة، في قطر، لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أعلن مكتبه.