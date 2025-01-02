ترامب يندد بـ"الحدود المفتوحة" بعد هجوم نيو أورلينز

ندّد الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب بـ"الحثالة العنيفة" التي "تسللت" إلى الولايات المتحدة جراء سياسة "الحدود المفتوحة" التي انتهجها جو بايدن، غداة عملية دهس دامية في نيو أورلينز.



وقال على منصته "تروث سوشل": "هذا ما يحدث عندما تكون الحدود مفتوحة مع قيادة ضعيفة وغير فعالة وغير موجودة تقريبا"، معتبرا أن الولايات المتحدة كانت "أضحوكة العالم كله".



وقال مكتب التحقيقات الفدراليّ (إف بي آي) أن المشتبه بتنفيذ الهجوم الذي وقع ليل الأربعاء هو شمس الدين جبار، مواطن أميركي ولد في تكساس و"استلهم" أفكار تنظيم الدولة الإسلامية. وأسفر الهجوم عن مقتل 15 شخصا بينهم جبار.



وربط ترامب الذي سيتسلم مهامه في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني الهجوم بالهجرة غير النظامية، من دون أن يقدّم دليلا على ذلك. وأوضح "عندما قلت إنّ المجرمين القادمين (إلى البلاد) أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في البلاد اتضح أن ذلك صحيح".



كما ربط الهجوم بالملاحقات القضائية التي طالته خلال العامين الماضيين.



وقال: "أمضت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمدّعون الديموقراطيون كل وقتهم في مهاجمة خصمهم السياسي بشكل غير قانوني، أنا، بدلا من التركيز على حماية الأميركيين من الحثالة العنيفة في الخارج والداخل التي تسللت إلى كل أجزاء الدولة وبلدنا نفسه".



كذلك، انتقد ترامب صباح الخميس مجددا سياسة الهجرة التي انتهجها بايدن.



ورأى في منشور جديد، أنّه "مع سياسة الحدود المفتوحة التي انتهجها بايدن، قلت مرات عديدة خلال مقابلاتي وغيرها إن الإرهاب الإسلامي المتطرف وأشكال الجرائم العنيفة الأخرى ستصبح خطيرة جدا في أميركا لدرجة أنه سيصبح من الصعب حتى تخيلها أو تصديقها".