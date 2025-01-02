زيلينسكي: عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب قد يساعد في إنهاء حرب أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنّ عدم القدرة على التنبّؤ بتصرفات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد يساعد على إنهاء الحرب مع روسيا، والتي تقترب من إتمام عامها الثالث.



وقال زيلينسكي في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني إن ترامب "قوي للغاية ولا قدرة على التنبؤ بتصرفاته، وأرغب فعلا في أن أرى عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس ترامب ينطبق على روسيا. أنا على قناعة بأنه يريد فعلا أن ينهي الحرب".



وترامب الذي سيعود الى البيت الأبيض رسميا في 20 كانون الثاني، كان قد أكد قدرته على وقف الحرب خلال 24 ساعة، من دون أن يقدم خطة واضحة لذلك. الا أن تصريحاته أثارت قلق كييف التي تخشى أن يحاول الرئيس الجمهوري دفعها الى القبول بالتخلي عن أراضٍ تحتلها روسيا من أجل الاسراع في إنهاء هذا النزاع.



وسعى زيلينسكي وفريقه الى تعزيز التواصل مع ترامب منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية مطلع تشرين الثاني، وسط خشية في كييف من أن يعمد الرئيس الجمهوري الى خفض كميات المساعدات العسكرية الأميركية التي تعتمد عليها أوكرانيا بشكل أساسي في مواجهة الغزو الروسي.

