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o
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o
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قتيلان على الأقل في تحطّم طائرة صغيرة في كاليفورنيا
أخبار دولية
2025-01-03 | 01:06
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قتيلان على الأقل في تحطّم طائرة صغيرة في كاليفورنيا
أعلنت السلطات الأميركية أنّ شخصين على الأقلّ لقيا مصرعهما الخميس إثر تحطّم طائرة صغيرة فوق مصنع بولاية كاليفورنيا (غرب) في حادث أسفر أيضا عن سقوط عدد من الجرحى.
ووقع الحادث عصر الخميس قرب المطار البلدي في فوليرتون، وهي بلدة صغيرة تبعد 40 كيلومترا جنوب شرق لوس أنجليس. ولم تتّضح في الحال أسباب الحادث. وقالت شرطة فوليرتون عبر منصة إكس "هناك حالتا وفاة مؤكدتان". وأضافت أنه من بين المصابين "تم نقل عشرة أشخاص إلى مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج، فيما عولج ثمانية آخرون في الموقع".
من جهته، قال ضابط في شرطة المدينة لقناة تلفزيونية محلية إنّ المحقّقين لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان القتيلان هما من ركاب الطائرة أم من عمّال المصنع الذي تحطّمت فيه الطائرة.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية فجوة كبيرة على سطح أحد المصانع يتصاعد منها الدخان.
والطائرة المنكوبة هي من طراز Van's Aircraft RV-10 من أربعة مقاعد فقط، بحسب ما أعلنت هيئة تنظيم الطيران الفدرالية التي فتحت تحقيقا.
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