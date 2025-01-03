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الجيش الإسرائيلي يقول إنّه اعترض بنجاح صاروخا أطلق من اليمن

أخبار دولية
2025-01-03 | 01:08
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الجيش الإسرائيلي يقول إنّه اعترض بنجاح صاروخا أطلق من اليمن
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الجيش الإسرائيلي يقول إنّه اعترض بنجاح صاروخا أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض بنجاح فجر الجمعة صاروخا أطلق من اليمن حيث دوّت صفّارات الإنذار في وسط البلاد وجنوبها لتحذير السكان من هذا الخطر الجوي.
     
وقال الجيش في بيان "تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وعبرَ إلى الأراضي الإسرائيلية". وأضاف "وردَ تقرير بشأن شظايا من الاعتراض سقطت في منطقة موديعين بوسط إسرائيل. التفاصيل قيد المراجعة".
     
من جهتها، أعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية، نجمة داود الحمراء، أن طواقمها عالجت عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أو تعرّضوا لنوبات ذعر بينما كانوا يهرعون إلى الملاجئ بعد انطلاق صفّارات الإنذار في وسط البلاد وجنوبها إثر رصد الصاروخ.

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