وزير الخارجية الفرنسي يعرب عن أمله من دمشق بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة"

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من دمشق عن أمله بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة"، وذلك خلال أوّل زيارة له إلى البلاد.



وقال بارو من السفارة الفرنسية في دمشق وفقا لصحافيي فرانس برس "قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين. أمل في سوريا ذات سيادة، مستقرة وهادئة"، مضيفا أنه "أمل حقيقي، لكنه هش".