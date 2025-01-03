اندلاع النيران في مبنى تجاري في كوريا الجنوبية... وأشخاص عالقون بداخله

ذكرت قناة واي.تي.إن التلفزيونية اليوم، أن هناك أشخاصا عدة عالقون في مبنى تجاري اندلعت فيه النيران في مدينة سونغنام الكورية الجنوبية جنوبي العاصمة سول.وأظهرت لقطات بثتها القناة مبنى يضم ثمانية طوابق على الأقل يغطيه الدخان الأسود بينما تشتعل النيران في طوابقه السفلية.وذكرت القناة أنه لم يرد تأكيد بسقوط قتلى أو مصابين.