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وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران سجن صيدنايا قرب دمشق

أخبار دولية
2025-01-03 | 05:45
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وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران سجن صيدنايا قرب دمشق
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وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران سجن صيدنايا قرب دمشق

يجول وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية في سجن صيدنايا قرب دمشق الذي يشكّل رمزا للقمع في ظلّ حكم بشار الأسد، كما شاهد صحافيو فرانس برس في المكان. 
     
ووصل الوزير الفرنسي جان-نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق الجمعة حيث سيلتقيان قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، وهي الزيارة الاولى التي يجريها مسؤولان غربيان إلى سوريا على هذا المستوى منذ سقوط الأسد في 8 كانون الأول.
 
 

أخبار دولية

سجن

صيدنايا

دمشق

جان-نويل بارو

أنالينا بيربوك

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