ألمانيا تزيد برنامجا ماليا للسوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم، أن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول.