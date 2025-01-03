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تطورات مفاوضات غزة... فريق إسرائيلي في قطر

أخبار دولية
2025-01-03 | 07:10
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تطورات مفاوضات غزة... فريق إسرائيلي في قطر
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تطورات مفاوضات غزة... فريق إسرائيلي في قطر

غادر فريق إسرائيلي إلى قطر لاستئناف المفاوضات في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصدر تأكيده أن هناك تقدماً في المباحثات ولكن الفجوات كبيرة بين الأطراف المعنية. 

من جهتها، شدّدت حركة حماس في بيان على أنّها قدّمت كل المرونة للوصول إلى اتفاقات وتوافقات وطنية، وتجاوبت خلال الأشهر الأخيرة مع الجهود المصرية وسعيها إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو تكنوقراط. 

وأملت حماس من حركة فتح والسلطة الفلسطينية التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية، وختمت مؤكّدةً انفتاحها على كل صيغة من شأنها أن تلم شمل الشعب الفلسطيني ومؤسساته. 

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