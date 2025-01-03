احتجاز رهائن في سجن آرل بجنوب فرنسا

احتُجز خمسة أشخاص رهائن الجمعة في سجن آرل بجنوب فرنسا، حسبما أفادت مصادر في الشرطة والسجن وكالة فرانس برس.



وقال مصدر في السجن إنّ سجينا يحمل سلاحا أبيض يحتجز أربعة ممرضين وحارسا، مضيفا أنّ الرجل لديه سجّل من الأزمات النفسية.

