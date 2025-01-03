المستشار الألماني: نجري اتصالات مكثفة مع الإدارة السورية الجديدة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين تجري اتصالات مكثفة مع الإدارة السورية الجديدة وتتواصل أيضا مع فصائل المعارضة في البلاد، مشددا على أهمية مشاركة الطوائف المختلفة في صياغة مستقبل سوريا.



وقال شولتس للصحفيين خلال زيارة لمصنع لرولز رويس جنوبي برلين: "سننظر عن كثب في كيفية تحقيق تقدم في تعزيز اتصالاتنا، وفي الوقت نفسه جعل هذه العملية ميسرة لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا كدولة ولمواطني سوريا".