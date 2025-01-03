الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق "مقذوفين" من شمال قطاع غزة

رصد الجيش الإسرائيلي مقذوفين أُطلقا من شمال قطاع غزة باتّجاه إسرائيل الجمعة، في حادثة هي الأحدث من نوعها في الأيام الأخيرة.



وقال الجيش في بيان: "مقذوف سقط بمحاذاة تجمّع نير عام بينما سقط المقذوف الآخر في منطقة مفتوحة. لم تسجّل أي إصابات".