وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يلتقيان أحمد الشرع في دمشق

التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع وزيري خارجية فرنسا وألمانيا في القصر الرئاسي في دمشق، كما أظهرت لقطات بثّ مباشر لوكالة فرانس برس.



وأظهرت اللقطات قائد الإدارة الجديدة متوسطا الوزير الفرنسي جان-نويل بارو والوزيرة الألمانية أنالينا بيربوك، في أول لقاء على هذا المستوى يعقده الشرع مع مسؤولين غربيين منذ أطاح تحالف فصائل معارِضة تتقدمه هيئة تحرير الشام التي يتزعمها، بالرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024.