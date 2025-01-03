خطر ثوران بركان في إثيوبيا يدفع السلطات إلى إجلاء سكان

أعلنت هيئة إذاعية وتلفزيونية تابعة للدولة في إثيوبيا ومكتب جيولوجي حكومي أن هناك بوادر على بدء ثوران بركان بشمال شرق البلاد اليوم الجمعة، مما دفع السلطات إلى نقل سكان لأماكن إيواء مؤقتة.



ونشر المعهد الجيولوجي الإثيوبي مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك يظهر ما يبدو أنه غبار ودخان يتصاعدان من بركان في أواش فنتالي بمنطقة عفار.



ونقلت هيئة فانا للإذاعة والتلفزيون عن مسؤول إداري في عفار قوله إن السلطات أجلت السكان من المنطقة المتضررة التي تبعد نحو 165 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا.



وقال شيفراو تيكليمريم مفوض لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية إن من السابق لأوانه وصف هذا النشاط بأنه ثوران بركاني، لكن السلطات لن تخاطر بالسكان.



وأردف يقول لرويترز "يغادر بعض السكان تلك المناطق بالفعل. ونحن نستعد أيضا للقيام بذلك بطريقة منظمة جدا. وسيتم ذلك (نقل السكان) بناء على التوقعات".



وكانت المنطقة، التي تشهد نشاطا بركانيا، عرضة أيضا للزلازل والهزات الأرضية في الشهور القليلة الماضية.