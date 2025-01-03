وزير الخارجية الفرنسي من دمشق: للتوصل الى "حلّ سياسي" مع الأكراد

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من دمشق الجمعة، الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل لـ"حلّ سياسي" مع الأكراد الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من شمال شرق البلاد.



وقال بارو خلال لقائه ممثلين عن المجتمع المدني السوري: "ينبغي إيجاد حلّ سياسي مع حلفاء فرنسا الذين هم الأكراد لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية التي تنطلق حاليا".



كذلك، دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية السورية.



وقال بارو إن "سوريا ذات سيادة وآمنة لا تترك أي مجال لانتشار أو تفشي أسلحة الدمار الشامل، أو الأسلحة الكيميائية التي امتلكها نظام بشار الأسد الإجرامي"، مضيفا أنه سيسأل السلطات الجديدة أن "تطلب من دون تأخير من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" لأن تعمل على "إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية".