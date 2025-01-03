إيني الإيطالية تستعد لاستئناف الحفر في حقل غاز ظهر المصري

أعلن متحدث باسم شركة إيني الإيطالية للطاقة اليوم الجمعة أنها تستعد لاستئناف الحفر في حقل غاز ظهر البحري في مصر مؤكدا تصريحات سابقة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.



وأضاف المتحدث أن "سفينة الحفر سايبيم 10000 تكمل عمليات ومن المقرر أن تبحر في الأسابيع المقبلة إلى مصر حيث ستبدأ عملية الحفر باستخدام التقنيات الحديثة بهدف زيادة إنتاج الغاز".







