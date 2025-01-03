انتهاء عملية احتجاز الرهائن في سجن آرل الفرنسي بتسليم المحتجز نفسه

انتهت عملية احتجاز الرهائن التي استمرت منذ ظهر الجمعة في سجن آرل بجنوب فرنسا من دون وقوع إصابات، مع استسلام النزيل الذي احتجز خمسة أشخاص في الوحدة الطبية، وفق ما أفادت مصادر أمنية.



وقالت دائرة الشرطة في منطقة بوش-دو-رون إن "محتجز الرهائن استسلم ولم تقع إصابات".