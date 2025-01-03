طهران تستدعي السفير الإيطالي بسبب اعتقال إيراني مطلوب لدى أميركا

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الإيطالي اليوم الجمعة على خلفية اعتقال مواطن إيراني مطلوب من الولايات المتحدة لدوره المزعوم في ضربة جوية بطائرة مسيرة أسقطت قتلى من الجنود الأمريكيين في الأردن.



جاء الاستدعاء بعد يوم من خطوة مماثلة اتخذتها إيطاليا بشأن اعتقال إيران للصحفية الإيطالية تشتشيليا سالا التي ألقي القبض عليها في طهران في 19 ديسمبر كانون الأول أثناء عملها بموجب تأشيرة صحفية.



وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن مسؤولا في وزارة الخارجية الإيرانية حث "إيطاليا على رفض سياسة احتجاز الرهائن الأمريكية، التي تتعارض مع القانون الدولي وخاصة حقوق الإنسان، والعمل على إطلاق سراح السيد (محمد) عابديني في أقرب وقت ممكن ومنع إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية".