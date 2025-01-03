مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بضربات متبادلة بين كييف وموسكو

أسفر هجوم روسي بمسيّرات وصواريخ على أوكرانيا الجمعة عن مقتل شخصين على الأقلّ، بينما قتل شخص في ضربات أوكرانية طالت منطقة روسية حدودية، بحسب ما أفاد مسؤولون من الجانبين الجمعة.

وكثّفت القوات الروسية ضرباتها الجوية في أنحاء أوكرانيا خلال الأسابيع الأولى من فصل الشتاء، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيّرة في يوم رأس السنة استهدف وسط كييف وتسبب بمقتل شخصين.

وقال مسؤول منطقة كييف المحيطة بالعاصمة ميكولا كلاشنيك على وسائل التواصل الاجتماعي "قُتل شخص وأصيب أربعة في هجوم جوي للعدو على منطقة كييف".

وأشار إلى أن سائق شاحنة قتل بعدما أصيب بحطام مسيّرة روسية تم إسقاطها.

وسقط حطام على منزل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم فتى يبلغ 16 عاما ووالده.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 93 طائرة مسيّرة خلال الليل، مشيرا إلى أن 86 منها أسقطت أو "فُقدت"، أي أنها أسقطت أو تم تعطيلها بأجهزة اعتراض إلكترونية.

وتساقط أيضا حطام مسيّرات على كييف، من دون أن يسفر ذلك عن ضحايا، بحسب ما كشف رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.

وفي منطقة زابوريجيا الجنوبية، قضى رجل بضربة صاروخية روسية، وفق ما أعلن حاكم المنطقة إيفان فيدوروف.

وقال فيدوروف عبر تلغرام إن "متقاعدا قضى ونقلت زوجته إلى المستشفى إثر إصابتها" في الهجوم.

على الجانب الروسي، أدى قصف أوكراني بقذائف الهاون على قرية كيريلوفكا في منطقة بريانسك الحدودية إلى مقتل شخص، حسبما أفاد حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز.

وقال عبر تطبيق تلغرام "أطلق إرهابيون أوكرانيون قذائف الهاون على قرية كيريلوفكا... للأسف، أدى الهجوم الإرهابي إلى مقتل مدني".