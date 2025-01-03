البيت الأبيض يحث حماس على توقيع اتفاق يضمن الإفراج عن الرهائن

أكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض اليوم الجمعة أن إدارة الرئيس جو بايدن تحث حماس على التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه السماح بإطلاق سراح الرهائن.



وقال كيربي إن البيت الأبيض رحب بقرار إسرائيل إرسال فريق آخر إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات.

