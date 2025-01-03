زلزال بقوة 5.5 درجة يهز إثيوبيا

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب إثيوبيا اليوم الجمعة.



وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

