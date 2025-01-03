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حماس تعلن استئناف محادثات هدنة غزة في قطر

أخبار دولية
2025-01-03 | 13:03
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حماس تعلن استئناف محادثات هدنة غزة في قطر
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حماس تعلن استئناف محادثات هدنة غزة في قطر

أعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن الهدنة في غزة الجمعة في قطر.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان "تستأنف اليوم الجمعة المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة".

وأوضحت حماس "ستركّز هذه الجولة على أن يؤدي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وتفاصيل التنفيذ، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها في كل مناطق القطاع".

تتوسط قطر ومصر والولايات المتحدة منذ أشهر في محادثات بين إسرائيل وحماس لم تؤد إلى إنهاء أكثر من عام من النزاع المدمر في غزة.

والعقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق هي إحجام إسرائيل عن الموافقة على وقف إطلاق نار دائم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إنه سمح للمفاوضين الإسرائيليين بمواصلة المحادثات في الدوحة.

وفي كانون الأول، أعربت قطر عن تفاؤلها بعودة "الزخم" إلى المحادثات بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

لكن اندلعت حرب كلامية بعد ذلك مع اتهام حماس إسرائيل بوضع "شروط جديدة"، بينما اتهمت إسرائيل حماس بوضع "عقبات جديدة" أمام التوصل إلى اتفاق.

وأكدت حماس الجمعة "كما في كل مرة، على جديتها وإيجابيتها وسعيها للتوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة يحقّق طموح وأهداف شعبنا".

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