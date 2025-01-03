استشهاد فلسطينيّ ونجله بالرصاص في مخيم جنين

استُشهد رجل ونجله في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت قوات الأمن الفلسطينية التي تخوض مواجهات عنيفة منذ أسابيع مع فصائل مسلحة في المخيم.

وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب إنّ محمود الحاج ونجله قاسم قضيا، فيما أصيبت ابنته أسماء بجروح في "حادث" في مخيم جنين حمل مسؤوليته إلى "الخارجين عن القانون".

وأكد أنّ "المنطقة التي وقع بها الحادث هي خارج نطاق منطقة العمليات التي تعمل بها القوة الأمنية داخل المخيم، وإحداثيات منطقة الحادث وأماكن تواجد الخارجين عن القانون تؤكد مسؤوليتهم عن الحادث".