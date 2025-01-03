اتصال أردنيّ سوريّ لبحث تطورات الأوضاع في سوريا

اتصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّ أيمن الصفدي، بوزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.

وبحث الصفدي والشيباني تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعاون في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.

واتفقا على تنظيم زيارة للمملكة لوفد وزاريّ قطاعي وعسكريّ وأمنيّ تلبية لدعوة رسمية من الصفدي لبحث آليات التعاون في عديد مجالات تشمل الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وشدد الصفدي على وقوف الأردن الكامل مع سوريا وشعبها الشقيق في هذه المرحلة التاريخية وإسناد الشعب السوري في عملية إعادة بناء وطنه عبر عملية سياسية سورية سورية يقودها السوريون وتبني مستقبلاً مستقراً يضمن أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب ويحفظ حقوق جميع السوريين.

وأكد الشيباني حرص بلاده على تطوير علاقاتها الأخوية مع الأردن وتعزيزها في كل المجالات، وثمّن وقوف المملكة مع سوريا في هذه المرحلة الدقيقة.

وكان الصفدي قد التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بتاريخ ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٤، وبحث معه تطورات الأوضاع.

وأكد وقوف الأردن المطلق مع سوريا وشعبها واستعداد المملكة بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني تقديم كل الدعم الذي يحتاجه الأشقاء السوريون لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء وطنهم بما يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق وحقوقه وتطلعاته.