جونسون يخسر أول جولة تصويت على إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب

أخفق الجمهوري مايك جونسون الجمعة في ضمان إعادة انتخابه على رأس مجلس النواب الأميركي في الجولة الأولى من التصويت، بالرغم من دعم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب له.



ويواجه جونسون معارضة من عدّة نوّاب من حزبه، لكنّه قد يظفر بهذا المنصب من جديد خلال جولة التصويت التالية الجمعة أو في موعد لاحق.