أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جونسون يخسر أول جولة تصويت على إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب

أخبار دولية
2025-01-03 | 14:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جونسون يخسر أول جولة تصويت على إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جونسون يخسر أول جولة تصويت على إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب

أخفق الجمهوري مايك جونسون الجمعة في ضمان إعادة انتخابه على رأس مجلس النواب الأميركي في الجولة الأولى من التصويت، بالرغم من دعم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب له.

ويواجه جونسون معارضة من عدّة نوّاب من حزبه، لكنّه قد يظفر بهذا المنصب من جديد خلال جولة التصويت التالية الجمعة أو في موعد لاحق.

آخر الأخبار

أخبار دولية

تصويت

إعادة

انتخابه

رئيسا

لمجلس

النواب

LBCI التالي
وزير الخارجية الفرنسي يعرب عن أمله من دمشق بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة"
الخارجية الألمانية: نريد مساعدة سوريا على أن تكون دولة قادرة على القيام بوظائفها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:53

إعادة انتخاب الجمهوريّ مايك جونسون رئيسًا لمجلس النواب الأميركيّ

LBCI
أخبار دولية
2024-10-31

النائب السني محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب العراقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

تساؤلات كبيرة عن طريقة تصويت النواب السنة

LBCI
أخبار دولية
2024-12-30

ترامب يؤكد تأييده ‭"‬الكامل والمطلق‭"‬ لرئيس مجلس النواب مايك جونسون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:24

قاض أميركي يقرّر النطق بالعقوبة بقضية شراء ترامب صمت ممثلة إباحية قبل تنصيبه...ترامب: هجوم سياسي غير مشروع

LBCI
أخبار دولية
01:19

بلينكن سيزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا

LBCI
أخبار دولية
01:14

زلزال بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا

LBCI
أخبار دولية
01:12

ستة قتلى على الأقل وستة مفقودين و32 جريحا بحادث حافلة في البيرو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-01-03

ما من عواصف في المدى المنظور...

LBCI
أخبار دولية
2025-01-01

قتيل بانفجار شاحنة تيسلا أمام فندق لترامب في لاس فيغاس (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ركاب طائرة إيرانية يخضعون لتفتيش مشدد في مطار بيروت من بينهم دبلوماسيّ.. فلماذا التشدد في الإجراءات مع الطائرات القادمة من إيران؟

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-22

وزارة الخارجية التركية: وزير الخارجية هاكان فيدان التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أوروبا بدون الغاز الروسيّ... بداية حقبة جديدة من التداعيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

أوكرانيا تُنهي اتفاق الغاز مع روسيا... وأوروبا بين التحديات والتداعيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

انطلاق صاخب لرالي داكار في السعودية... وأول مشاركة لدراجَين لبنانيين في السباق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ضغوطاتٌ شعبية إسرائيلية لعدمِ الانسحاب من دون قيامِ منطقة منزوعةِ السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ركاب طائرة إيرانية يخضعون لتفتيش مشدد في مطار بيروت من بينهم دبلوماسيّ.. فلماذا التشدد في الإجراءات مع الطائرات القادمة من إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

العبور بين المصنع وجديدة يابوس على المحك وبوادر أزمة لبنانية سورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هجوم ديبلوماسيّ غربيّ على سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بعد الاعتداء على عناصره... الجيش اللبنانيّ يشتبك مع مجموعات مسلحة سورية وطائرات الاستطلاع تدخلت لتدمير أهداف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

تساؤلات كبيرة عن طريقة تصويت النواب السنة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:50

مصدر في الأمن العام اللبناني لفرانس برس: السلطات السورية تفرض قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها

LBCI
أمن وقضاء
06:16

تفاصيل الاشكال بين الجيش اللبناني وعدد من السوريين في منطقة معربون - بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
08:11

توترٌ عند الحدود اللبنانية - السورية في محلة معربون في جرد بعلبك... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
اقتصاد
02:29

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
15:33

مصدر في وزارة الداخلية لسانا: إدارة الأمن العام تلقي القبض على المجرم "محمد نور الدين شلهوم" في مدينة حمص أثناء عمليات التمشيط ويعتبر أحد مسؤولي كميرات المراقبة بسجن صيدنايا ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بعد الاعتداء على عناصره... الجيش اللبنانيّ يشتبك مع مجموعات مسلحة سورية وطائرات الاستطلاع تدخلت لتدمير أهداف

LBCI
أخبار لبنان
11:29

الجيش: تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك مع مسلحين سوريين وإصابة ٤ عناصر من الجيش

LBCI
آخر الأخبار
12:08

معلومات الـLBCI: توقف الاشتباكات بعد ارسال هيئة تحرير الشام قوة الى سرغايا واجراء اتصالات مع الجانب اللبناني تؤكد رغبتها بتوقف الاشتباكات وعدم اتساعها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More