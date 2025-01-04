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موجة حارة في استراليا رفعت من خطر نشوب حرائق غابات
أخبار دولية
2025-01-04 | 01:10
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موجة حارة في استراليا رفعت من خطر نشوب حرائق غابات
تعرضت منطقة جنوب شرق أستراليا اليوم السبت لموجة حارة رفعت من خطر نشوب حرائق غابات، مما دفع السلطات إلى إصدار حظر على إشعال الحرائق في مناطق كبيرة من ولاية فيكتوريا.
وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة إذ خاضت السلطات في فيكتوريا بالفعل معركة ضد حريق كبير اندلع الأسبوع الماضي في متنزه جرامبيانز الوطني، مما أسفر عن تدمير منازل وأراض زراعية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية إن درجات الحرارة ستصل في بعض المناطق اليوم السبت إلى 14 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي، مع توقع أن تصل درجة الحرارة في مدينة ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، إلى 37 درجة مئوية.
وتشير بيانات هيئة الأرصاد إلى أن درجة الحرارة في مطار ملبورن بلغت 32.8 درجة مئوية في الساعة 10:20 صباحا بالتوقيت المحلي، أي أكثر من ست درجات فوق متوسط درجة الحرارة القصوى لشهر كانون الثاني.
وكانت مواسم الحرائق الأخيرة في البلاد هادئة مقارنة مع "الصيف الأسود" الكارثي لحرائق الغابات في عامي 2019 و2020 الذي دمر منطقة بحجم تركيا وأودى بحياة 33 شخصا.
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