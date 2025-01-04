زلزال بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض اليوم السبت أن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا اليوم السبت.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.



يأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.