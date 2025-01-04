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بلينكن سيزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا

أخبار دولية
2025-01-04 | 01:19
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بلينكن سيزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا
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بلينكن سيزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا من الرابع إلى التاسع من كانون الثاني الجاري وسط أزمة سياسية في سول.
 
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن سيلتقي مع كبار المسؤولين في الحكومة الكورية الجنوبية وسيناقش كيفية "تعزيز الجهود الرئيسية لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة والمزدهرة، فضلا عن الجهود الثلاثية مع اليابان".
 
ووفقا لبيان الوزارة، سيناقش بلينكن في فرنسا التحديات في الشرق الأوسط وأوروبا في ظل الجهود الجارية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. 

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