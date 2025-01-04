ثمانية قتلى و15 جريحا في حريق في سوق بشمال الصين

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 15 بجروح جراء حريق اندلع في سوق للخضار بشمال الصين، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي السبت.



وأفادت قناة "سي سي تي في" بأن الحريق وقع في سوق بمدينة تشانغجياكو، وبأن الجرحى "نقلوا الى المستشفى للعلاج ولا خطر حاليا على حياتهم".