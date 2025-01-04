الجيش الروسي يعلن اعتراض ثمانية صواريخ أميركية الصنع أطلقتها أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي السبت أنه اعترض ثمانية صواريخ أميركية الصنع أطلقتها أوكرانيا في اتجاه أراضيه، والتي سبق لموسكو أن حذّرت من أن استخدامها سيواجه بردّ شديد.



وقال الجيش الروسي في بيان إن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت ثمانية صواريخ... أتاكمس أميركية الصنع و72 طائرة مسيّرة" أطلقتها كييف، من دون أن يذكر ما اذا كان الهجوم أسفر عن ضحايا أو أضرار مادية.



وقال سلاح الجو الأوكراني اليوم السبت إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من أصل 81 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.



وأضاف أنه جرى تحييد خطر 47 طائرة مسيرة، وهي إشارة إلى استخدام أوكرانيا لأدوات الحرب الإلكترونية في إعادة توجيه الطائرات المسيرة الروسية.