استشهاد 59 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة



أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس السبت أن 59 فلسطينيا قتلوا خلال 24 ساعة، وأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 45717، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة قبل خمسة عشر شهرا تقريبا.



وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيرة الى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 45717 شهيدا و108856 إصابة" منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول 2023.

