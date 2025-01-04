باسم نعيم: المفاوضات المرتقبة في الدوحة تربط ما بين وقف النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي

تصر حماس على موقفها الثابت للموافقة على صيغة جديدة لوقف النار. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إن المفاوضات المرتقبة في الدوحة، تربط ما بين وقف النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة.