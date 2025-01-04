البنتاغون ينفي وجود خطط ٍ او نوايا لانشاء قاعدة ٍ عسكرية اميركية في منطقة عين العرب - كوبان

نفت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون وجود خطط ٍ او نوايا لانشاء قاعدة ٍ عسكرية اميركية في منطقة عين العرب - كوباني ذات الأغلبية الكردية قرب الحدود السورية - التركية.



والجدير ذكره أنّ هناك تسع َ قواعد عسكرية اميركية قي سوريا : واحدة في التنف في ريف حمص، واثنتان في ريف دير الزور، وستٌ في محافظة الحسكة ، وجميعها في مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية.

