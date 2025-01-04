مصر ترسل طائرة مساعدات الى سوريا للمرة الأولى منذ سقوط الأسد

حطت طائرة مساعدات أرسلتها القاهرة في مطار دمشق الدولي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في أول خطوة من نوعها بين البلدين منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.



وأعلنت الخارجية عن "وصول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق... تابعة لشركة مصر للطيران محملة بـ15 طنا من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الاحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري".



وأضافت: "يأتي تقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري في إطار الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق وتأكيداً على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين".



وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من السلطات المصرية، بأن المساعدات تشمل كميات من المواد الطبية والإغاثية، إضافة الى خيام ومواد غذائية وأدوية.