روسيا تتوعد "بالرد" بعد استهدافها بصواريخ أميركية الصنع أطلقت من أوكرانيا

توعدت روسيا "بالرد"، بعد أن أطلقت أوكرانيا صواريخ أميركية الصنع في اتجاه أراضيها، بعدما حذرت من أن استخدام هذه الصواريخ سيواجه برد شديد.وجاء في بيان للجيش الروسي: "أعمال نظام كييف المدعوم من اوصيائه الغربيين، ستكون موضع رد"، وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه اعترض ثمانية صواريخ من طراز أتاكمس أميركية الصنع كانت تستهدف منطقة بيلغورود الروسية.