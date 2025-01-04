إصابة سبعة أشخاص بهجوم على قافلة مساعدات في باكستان رغم هدنة معلنة

أصيب ثلاثة مسؤولين باكستانيين وأربعة عناصر من قوات الأمن، في هجوم استهدف قافلة مساعدات كانوا يستقلونها في منطقة تشهد أعمال عنف طائفية، رغم إعلان هدنة هذا الأسبوع، بحسب مصادر محلية.



وقال المسؤول في حكومة ولاية خيبر بختونخوا معتصم بالله، لوكالة فرانس برس، إن مسلحين هاجموا قافلتهم في منطقة كورام الجبلية (شمال غرب) الحدودية مع أفغانستان قرابة الساعة 11,00 (06,00 بتوقيت غرينتش).



وأصيب نائب حاكم منطقة كورام جاويد الله محسود و"مسؤولان آخران وشرطيان وعنصران من حرس الحدود" بحسب المصدر.



وأكد محمد علي سيف، المتحدث باسم حكومة الإقليم، أن نائب الحاكم "تعرض لهجوم نفذه كفار مجهولون" مشيرا إلى "أنه تجاوز مرحلة الخطر".



وأعلن في بيان "أوقفت القافلة موقتا لأسباب أمنية".