سلسلة من الزلازل تهز إثيوبيا وتؤدي إلى عمليات إجلاء

تجري عمليات إجلاء السبت في إثيوبيا بعدما هزت سلسة من الزلازل البلاد الواقعة في القرن الإفريقي يومي الجمعة والسبت، بما فيها زلزال بقوة 5,8 درجات.



وتركزت الزلازل في مناطق عفار وأوروميا وأمهرة بعد أشهر من نشاط زلزالي كثيف.



ولم تسجّل إصابات حتى الآن.



وأوضحت الحكومة الإثيوبية أن نحو 80 ألف شخص يعيشون في المناطق المتضررة، وأن الأشخاص الأكثر ضعفا ينقلون إلى مآو موقتة، دون تحديد عددهم.



وقالت في بيان إن "هذه الزلازل تتزايد من حيث الحجم والوتيرة"، مضيفة أنه تم إرسال خبراء لتقييم الأضرار.



وقدر مسؤول كبير في لجنة إدارة أخطار الكوارث الإثيوبية بأن ألفَي شخص على الأقل اضطروا لترك منازلهم.