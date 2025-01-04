توقيف أربعة شبان في روسيا بشبهة التخطيط لهجوم "إرهابي"

أوقفت روسيا أربعة شبان للاشتباه في تخطيطهم لهجوم "إرهابي" في مدينة يكاترينبورغ بمنطقة الأورال، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية.



وذكرت الوكالات نقلاً عن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) أن الشبان الأربعة الذين ولدوا بين عامي 2007 و2008، خططوا لتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مزدحمة بالمدينة بدافع "إرهابي" لم تحدده.



وأضافت أن اثنين من المشتبه بهم متهمان أيضا بإضرام النار في سيارة شرطة.



ونشرت وكالة تاس الرسمية للأنباء مقطع فيديو يظهر فيه أحد المشتبه بهم وهو يعترف بإشعال النار في سيارة الشرطة بعد اشتراكه في "قنوات للنازيين الجدد على تلغرام".



وقال الشخص: "قرأت في نفس القنوات أنه من الضروري ارتكاب أعمال ضد الشرطة".