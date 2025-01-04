روسيا تعلن حالة الطوارىء في شبه جزيرة القرم بعد تسرب نفطي في البحر الأسود

أعلنت روسيا اليوم السبت حالة طوارىء إقليمية في شبه جزيرة القرم التي استولت عليها من أوكرانيا في عام 2014، في الوقت الذي بدأت فيه إزالة أطنان من الرمال والأتربة الملوثة على جانبي مضيق كيرتش بعد تسرب نفطي في البحر الأسود الشهر الماضي.



وطالب ميخائيل رازفوزهايف، حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته روسيا، بإزالة آثار جديدة أظهرت حدوث تلوث طفيف وأعلن حالة الطوارىء في المدينة، وهو ما يمنح السلطات نفوذا أكبر لاتخاذ قرارات سريعة مثل إصدار أوامر للمواطنين بإخلاء منازلهم.



ويقع المضيق بين البحر الأسود وبحر آزوف ويفصل شبه جزيرة كيرتش في شبه جزيرة القرم عن منطقة كراسنودار الروسية.



وقالت وزارة الطوارىء الروسية اليوم السبت إن عمال الإنقاذ أزالوا أكثر من 86 ألف طن من الرمال والأتربة الملوثة.