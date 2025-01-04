كتائب القسام تنشر فيديو لرهينة محتجزة في قطاع غزة

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، السبت مقطع فيديو جديدا لإحدى الرهائن المحتجزين في غزة منذ خطفهم خلال هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.



وتظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي 3 دقائق و30 ثانية ولم يتسن التحقق من تاريخ تسجيله، شابة تتحدث باللغة العبرية وتطالب الحكومة الإسرائيلية بالتحرك من أجل إطلاق سراحها.



وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إن الرهينة هي الإسرائيلية ليري إلباغ (19 عاما) ولم تسمح عائلتها بتداول الفيديو.



وخطفت ليري إلباغ أثناء أدائها خدمتها العسكرية في قاعدة ناحال عوز جنوب إسرائيل.



وسبق أن نشرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مقاطع فيديو لرهائن في غزة.