مخاوف في الصين... فيروس رئوي جديد يتفشى بسرعة

أثيرت مخاوف في الصين، من جرّاء التفشي السريع لفيروس رئوي جديد يعرف بـHMPV مع الارتفاع الحاد في عدد المصابين، ما أدى إلى اكتظاظ مستشفيات المقاطعات الصينية الشمالية، في مشهد ذكَّر بحقبة تفشي فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي.



والزيادة الكبيرة في حالات الاصابات في الفيروس الجديد طالت صغار السن، ولاسيما الأطفال دون الـ14 عاما، وأوضحت الحكومة الصينية، أنه لا يوجد لقاح مضاد للفيروس، موضحة أن العلاج يكمن بالرعاية الطبية فقط لذلك تم حث سكان المقاطعات الشمالية على ارتداء الكمامات وتجنب الحشود.

