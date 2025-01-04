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o
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إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات في قطر بشأن إطلاق الرهائن من غزة
أخبار دولية
2025-01-04 | 13:38
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إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات في قطر بشأن إطلاق الرهائن من غزة
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس في قطر من أجل إطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة الذين خطفوا خلال هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.
وقال بيان صادر عن مكتب كاتس إنه أبلغ والدي الرهينة ليري إلباغ التي نشرت حماس مقطع فيديو لها في وقت سابق، "بالجهود المستمرة لإطلاق الرهائن، بما في ذلك الوفد الإسرائيلي الذي غادر أمس (الجمعة) لإجراء محادثات في قطر"، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى "توجيهات دقيقة لاستمرار المفاوضات".
أخبار دولية
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