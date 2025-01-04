وفاة أكبر معمرة في العالم عن 116 سنة

توفيت أكبر معمرة في العالم اليابانية توميكو إيتوكا البالغة 116 عامًا، حسبما أعلنت السبت مدينة آشيا (جنوب اليابان) حيث كانت تقطن.



وقال رئيس بلدية آشيا في بيان إن لإيتوكا أربعة أبناء وخمسة أحفاد، وتوفيت في 29 كانون الأول في دار المسنين حيث كانت تقيم منذ العام 2019.



وولدت إيتوكا في 23 أيار 1908 في أوساكا بالقرب من آشيا، وصنفت أكبر معمرة في العالم بعد وفاة الإسبانية ماريا برانياس موريرا في آب 2024 عن عمر يناهز 117 عامًا.



وعلق رئيس بلدية آشيا ريوسوكي تاكاشيما قائلًا: "منحتنا السيدة إيتوكا الشجاعة والأمل طوال حياتها الطويلة".



وأضاف المسؤول البالغ 27 عامًا: "نشكرها على ذلك".



وتنحدر إيتوكا من عائلة مكونة من ثلاثة أبناء، وكانت لاعبة كرة طائرة في شبابها، وشهدت حروبًا وأوبئة وثورات التكنولوجيا.



وأفاد بيان صحافي صادر عن مجلس المدينة بأنها أحبت في شيخوختها الموز ومشروب كالبيس الشعبي في اليابان المصنوع من خلال عملية تخمر لبني.