أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صحيفة روسية: مقتل مراسل في هجوم بطائرة مسيرة شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-01-04 | 17:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
صحيفة روسية: مقتل مراسل في هجوم بطائرة مسيرة شرق أوكرانيا
أعلنت صحيفة إزفستيا الروسية السبت أن أحد مراسليها قتل في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وقالت الصحيفة عبر قناتها على تطبيق تيليغرام: "شن الجيش الأوكراني هجومًا بطائرة مسيرة على سيارة مدنية تقل مراسلنا ألكسندر مارتميانوف الذي يعمل بشكل حر".
وأضافت: "كانت السيارة بعيدة عن خط المواجهة".
وذكرت صحيفة إزفستيا أن السيارة كانت تسير على الطريق السريع الرابط بين مدينتي دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا وهورليفكا إلى الشمال.
وأشارت بيانات سابقة للجنة حماية الصحفيين إلى مقتل 15 صحفيًا على الأقل منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط 2022.
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن اثنين من مراسليها كانا يسافران مع مارتميانوف أصيبا في الهجوم، بالإضافة إلى صحفيين يعملان لدى صحيفة محلية في دونيتسك.
أخبار دولية
روسية:
مراسل
بطائرة
مسيرة
أوكرانيا
التالي
استشهاد 59 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
الجيش الروسي يعلن اعتراض ثمانية صواريخ أميركية الصنع أطلقتها أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-28
أوكرانيا: قصفنا مستودع طائرات مسيرة في منطقة أوريول الروسية
أخبار دولية
2024-12-28
أوكرانيا: قصفنا مستودع طائرات مسيرة في منطقة أوريول الروسية
0
أخبار دولية
2024-12-25
أوكرانيا تعلن إسقاط 59 صاروخا و54 طائرة مسيرة روسية
أخبار دولية
2024-12-25
أوكرانيا تعلن إسقاط 59 صاروخا و54 طائرة مسيرة روسية
0
أخبار دولية
2024-12-21
أوكرانيا: روسيا أطلقت 113 مسيرة في هجوم ليلي
أخبار دولية
2024-12-21
أوكرانيا: روسيا أطلقت 113 مسيرة في هجوم ليلي
0
أخبار دولية
2024-12-18
الخارجية الروسية: أوكرانيا أسقطت مرارا الفسفور الأبيض من طائرات مسيرة
أخبار دولية
2024-12-18
الخارجية الروسية: أوكرانيا أسقطت مرارا الفسفور الأبيض من طائرات مسيرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:49
مسؤولون: إصابة 10 في هجوم روسي على منطقة سومي في أوكرانيا
أخبار دولية
17:49
مسؤولون: إصابة 10 في هجوم روسي على منطقة سومي في أوكرانيا
0
أخبار دولية
15:29
وفاة أكبر معمرة في العالم عن 116 سنة
أخبار دولية
15:29
وفاة أكبر معمرة في العالم عن 116 سنة
0
أخبار دولية
13:51
الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية لأسباب متعددة وسط تقلبات سياسية جديدة
أخبار دولية
13:51
الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية لأسباب متعددة وسط تقلبات سياسية جديدة
0
أخبار دولية
13:46
الكتاب يشق طريقه في العراق رغم المآسي... مبادرة ثقافية رائدة في "بلد الحرف"
أخبار دولية
13:46
الكتاب يشق طريقه في العراق رغم المآسي... مبادرة ثقافية رائدة في "بلد الحرف"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-01-01
مصادر الـLBCI في القيادة السورية الجديدة: تم تأجيل عقد المؤتمر الوطني السوري إلى موعد يحدد لاحقاً مع ترجيح عقده في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري وسينبثق عن المؤتمر حكومة وطنية تكون مهمتها تشكيل دستور جديد لسوريا
خبر عاجل
2025-01-01
مصادر الـLBCI في القيادة السورية الجديدة: تم تأجيل عقد المؤتمر الوطني السوري إلى موعد يحدد لاحقاً مع ترجيح عقده في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري وسينبثق عن المؤتمر حكومة وطنية تكون مهمتها تشكيل دستور جديد لسوريا
0
أخبار لبنان
2024-12-31
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
أخبار لبنان
2024-12-31
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ملف الرئاسة: تكتل نيابي جديد سيبصر النور
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ملف الرئاسة: تكتل نيابي جديد سيبصر النور
0
فنّ
2024-10-29
"إجرام بحق الحضارة والتاريخ في صور"... هكذا عبّر وسام فارس عن وجعه (صورة)
فنّ
2024-10-29
"إجرام بحق الحضارة والتاريخ في صور"... هكذا عبّر وسام فارس عن وجعه (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:51
الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية لأسباب متعددة وسط تقلبات سياسية جديدة
أخبار دولية
13:51
الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية لأسباب متعددة وسط تقلبات سياسية جديدة
0
أخبار دولية
13:46
الكتاب يشق طريقه في العراق رغم المآسي... مبادرة ثقافية رائدة في "بلد الحرف"
أخبار دولية
13:46
الكتاب يشق طريقه في العراق رغم المآسي... مبادرة ثقافية رائدة في "بلد الحرف"
0
أخبار دولية
13:45
الذكاء الإصطناعي... فسحة أمل لمرضى السرطان
أخبار دولية
13:45
الذكاء الإصطناعي... فسحة أمل لمرضى السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إلى محبي ألعاب الفيديو... هذه فرص الـ2025
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إلى محبي ألعاب الفيديو... هذه فرص الـ2025
0
أخبار دولية
13:40
بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب
أخبار دولية
13:40
بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اليهود السوريون المغتربون يبدون إستعدادًا لإعادة بناء أقدم كنيس في دمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اليهود السوريون المغتربون يبدون إستعدادًا لإعادة بناء أقدم كنيس في دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
على حدود سرغايا - معربون... الجيش يستعيد ارضا لبنانية ويقطع طرق تهريب
تقارير نشرة الاخبار
13:25
على حدود سرغايا - معربون... الجيش يستعيد ارضا لبنانية ويقطع طرق تهريب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسالة اسرائيلية الى الاميركيين: لا انسحاب من لبنان عند انتهاء مهلة الستين يوما
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسالة اسرائيلية الى الاميركيين: لا انسحاب من لبنان عند انتهاء مهلة الستين يوما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ملف الرئاسة: تكتل نيابي جديد سيبصر النور
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ملف الرئاسة: تكتل نيابي جديد سيبصر النور
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
04:11
هدى شديد تكشف آخر التطورات حول وضعها الصحي: باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب
منوعات
04:11
هدى شديد تكشف آخر التطورات حول وضعها الصحي: باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب
2
صحف اليوم
00:45
المصارف تضارب على الليرة (الاخبار)
صحف اليوم
00:45
المصارف تضارب على الليرة (الاخبار)
3
آخر الأخبار
08:35
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر: تل أبيب أبلغت واشنطن أن سحب القوات من جنوب لبنان يتعلق بالوضع الميداني
آخر الأخبار
08:35
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر: تل أبيب أبلغت واشنطن أن سحب القوات من جنوب لبنان يتعلق بالوضع الميداني
4
خبر عاجل
11:59
قاسم: لا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالإتفاق ولا بانتهاء مهلة الـ60 يومًا
خبر عاجل
11:59
قاسم: لا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالإتفاق ولا بانتهاء مهلة الـ60 يومًا
5
آخر الأخبار
01:26
الجزيرة نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن تبلغ إسرائيل واشنطن بأنها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة الـ60 يوما
آخر الأخبار
01:26
الجزيرة نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن تبلغ إسرائيل واشنطن بأنها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة الـ60 يوما
6
اسرار
00:03
اسرار الصحف المحلية 4-1-2025
اسرار
00:03
اسرار الصحف المحلية 4-1-2025
7
أخبار دولية
13:40
بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب
أخبار دولية
13:40
بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب
8
أخبار دولية
01:24
قاض أميركي يقرّر النطق بالعقوبة بقضية شراء ترامب صمت ممثلة إباحية قبل تنصيبه...ترامب: هجوم سياسي غير مشروع
أخبار دولية
01:24
قاض أميركي يقرّر النطق بالعقوبة بقضية شراء ترامب صمت ممثلة إباحية قبل تنصيبه...ترامب: هجوم سياسي غير مشروع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More