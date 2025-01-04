صحيفة روسية: مقتل مراسل في هجوم بطائرة مسيرة شرق أوكرانيا

أعلنت صحيفة إزفستيا الروسية السبت أن أحد مراسليها قتل في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.



وقالت الصحيفة عبر قناتها على تطبيق تيليغرام: "شن الجيش الأوكراني هجومًا بطائرة مسيرة على سيارة مدنية تقل مراسلنا ألكسندر مارتميانوف الذي يعمل بشكل حر".



وأضافت: "كانت السيارة بعيدة عن خط المواجهة".



وذكرت صحيفة إزفستيا أن السيارة كانت تسير على الطريق السريع الرابط بين مدينتي دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا وهورليفكا إلى الشمال.



وأشارت بيانات سابقة للجنة حماية الصحفيين إلى مقتل 15 صحفيًا على الأقل منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط 2022.



وقالت وكالة الإعلام الروسية إن اثنين من مراسليها كانا يسافران مع مارتميانوف أصيبا في الهجوم، بالإضافة إلى صحفيين يعملان لدى صحيفة محلية في دونيتسك.