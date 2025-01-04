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مسؤولون: إصابة 10 في هجوم روسي على منطقة سومي في أوكرانيا

أخبار دولية
2025-01-04 | 17:49
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مسؤولون: إصابة 10 في هجوم روسي على منطقة سومي في أوكرانيا
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مسؤولون: إصابة 10 في هجوم روسي على منطقة سومي في أوكرانيا

أعلنت السلطات المحلية في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا السبت أن 10 أشخاص، بينهم طفلان، أصيبوا في هجوم روسي بقنابل موجهة على قرية في المنطقة.

وتقع سومي على حدود منطقة كورسك الروسية وتتعرض لقصف من القوات الروسية منذ شهور.

وأظهر مقطع مصور نشره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحول أجزاء من مبنى في قرية سفيسا إلى أنقاض. وأخرجت فرق الإنقاذ السكان من المبنى على نقالات.

وقال زيلينسكي: "تدمر جزء بأكمله من المبنى من الطابق الأرضي وحتى الطابق الخامس. كما تضررت منازل مجاورة".

وأضاف أن ضربات بقنابل موجهة استهدفت قريتين أخريين في سومي ومنطقة خاركيف المجاورة.

ولم تعلق روسيا، التي بدأت غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، بعد على الأحداث في سومي.

أخبار دولية

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